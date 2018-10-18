Эхо скандала: в психоневрологических диспансерах Южного Урала установят видеокамеры

В психоневрологических больницах Южного Урала установят системы видеонаблюдения.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, поскольку пациенты подобных учреждений не всегда могут объективно оценить, что происходит вокруг и сообщить о нарушениях их прав, камеры помогут контролировать ситуацию в целом и действия персонала в частности.

«Мы примем определённые решения, которые помогут нам избежать подобных ситуаций даже в мыслях. Будем решать вопрос о введении наблюдения за состоянием пациентов, за ведением этих пациентов. Это будет касаться, в том числе, внутренней системы видеонаблюдения. – заявил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Напомним, на днях скандал разгорелся в областной психоневрологической больнице № 5, расположенной в Магнитогорске. В Интернете появилось видео, как трое санитаров издеваются над пожилым пациентом: бросают в него обувь, пинают. Сам инцидент произошел еще в июне, но известно о нем стало только сейчас, когда видео попало в СМИ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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