По факту издевательств над пациентом психоневрологической больницы возбуждено уголовное дело (ВИДЕО)

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении санитаров, издевавшихся над пожилым пациентом психоневрологической больницы в Магнитогорске.

Как уже сообщал РИА «Новый День», скандал разгорелся в областной психоневрологической больнице № 5, расположенной в Магнитогорске. В Интернете появилось видео, как трое санитаров издеваются над пожилым пациентом: бросают в него обувь, пинают.

Видео предоставлено СК РФ

Инцидент расследуют правоохранительные органы свою проверку проводит региональный минздрав. Губернатор Борис Дубровский потребовал уволить всех причастных к инциденту. Главный врач Областной психоневрологической больница № 5 в Магнитогорске Александр Беликов уже отстранен от занимаемой должности.

«В настоящее время в лечебном учреждении следователи СК проводят необходимые следственные действия, в том числе допросы свидетелей об обстоятельствах произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, – сообщили в СК РФ. – В ходе расследования уголовного дела следствием в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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