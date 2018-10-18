В Челябинске банкротят компанию экс-супруги Игоря Сечина

ПАО «Челябэнергосбыт» вступает в стадию банкротства: соответствующий иск поступил арбитражный суд Челябинской области от компании «МРСК Урала».

Как уже сообщал «Новый День», ПАО «Челябэнергосбыт» являлся гарантирующим поставщиком электрической энергии. Однако 22 июня ассоциация «НП «Совет Рынка» лишило ПАО «Челябэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии, что привело и к отзыву полномочий гарантирующего поставщика. С 1 июля эти функции выполняет ОАО «МРСК Урала» (филиал «Челябэнерго»).

Долг «Челябэнергосбыта» перед «МРСК Урала» достигает 4 млрд рублей. Иски о взыскании задолженности также подали банки-кредиторы: СМП-банк с требованием выплаты в 535 млн рублей, Сбербанк – в 165 млн рублей и Россельхозбанк – в 511 млн рублей.

Отметим, что 15% уставного капитала «Челябэнергосбыта» принадлежит ООО «Консорциум Энергопромфинанс», владельцем которой является бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина.

Эту компанию сейчас тоже банкротят: иск подала бывший генеральный директор ООО «Консорциум Энергопромфинанс» Алина Вит, сообщает телеграмм-канал «Малюта Скуратов». Суд признал ее заявление обоснованным и ввел процедуру наблюдения.

Добавим, что только на текущей неделе в арбитражный суд Челябинский областной поступило 25 исков к ПАО «Челябэнергосбыт».

Челябинск, Светлана Намская

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