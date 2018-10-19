Слишком много брал: прокуратура предъявила серьезные претензии главе челябинского облизбиркома

Глава южноуральского облизбиркома может попасть под уголовное преследование из-за премии.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в региональной избирательной комиссии выявлены факты превышения должностных полномочий председателем региональной избирательной комиссии Сергеем Обертасом.

«В результате установления завышенных размеров премий в соответствии с распоряжениями председателя избирательной комиссии, в 2017 году произведены незаконные начисления и выплаты премий 4 лицам, в том числе самому председателю избирательной комиссии, в размере более 2,5 млн. рублей», – сообщили в ведомстве. – Материалы прокурорской проверки направлены в СУ СК России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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