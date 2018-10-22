Приехал ревизор: челябинский облизбирком вслед за прокуратурой проверяют представители ЦИК

В Челябинск приехали представители Центральной избирательной комиссии. Цель визита – проверка работы облизбиркома.

Как уже сообщал «Новый День», накануне прокуратура заявила о фактах превышения должностных полномочий председателем региональной избирательной комиссии Сергеем Обертасом.

«В результате установления завышенных размеров премий в соответствии с распоряжениями председателя избирательной комиссии, в 2017 году произведены незаконные начисления и выплаты премий 4 лицам, в том числе самому председателю избирательной комиссии, в размере более 2,5 млн. рублей, – сообщили в ведомстве. – Материалы прокурорской проверки направлены в СУ СК России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)».

В облизбиркоме заявляют, что проверка была запланирована несколько месяцев назад и никак не связана с претензиями прокуратуры. Но признают, что в числе прочего будет анализироваться и расходование бюджетных средств.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 22.10.18

«А если нас взорвут?!» В Челябинской области детские сады оставили без охраны (ВИДЕО). / Челябинских чиновников обвинили во лжи: в городе сорвали акцию «Дайте детям дышать!». / В Челябинске няня бросила малолетних детей на улице. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»