В Челябинске задержан заместитель главы Металлургического района

В Челябинске по подозрению в получении взятки задержан заместитель главы Металлургического района Олег Спицын.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия чиновник требовал откаты от предпринимателей за заключение муниципальных контрактов. Так, по словам пострадавших коммерсантов, только за один контракт на кошение травы сотруднику администрации передали 120 тысяч рублей.

Есть информация, что чиновник получал «благодарность» и за заключение договоров на вывоз ТБО во время мусорного коллапса.

Напомним, претензии к финансированию данной работы выдвинули и представители Общероссийского народного фронта, передавшие свои сведения в прокуратуру.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.10.18

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