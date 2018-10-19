Режим ЧС как вариант коррупции: мэрию Челябинска обвиняют в использовании «серых схем»

Режим ЧС в связи с мусорным коллапсом был введен в Челябинске необоснованно, что позволяет заподозрить чиновников в использовании «серых схем». Об этом заявили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Как уже сообщал «Новый День», в конце сентября МУП «Горэконцентр» перестал вывозить отходы из дворов, контейнерные площадки превратились в свалки, в городе начали плодиться крысы. 24 сентября был объявлен режим ЧС. «В качестве обоснования необходимости объявления ЧС используется формулировка «ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки», упоминания вывоза мусора в документе нет. Между тем федеральный закон №68-ФЗ дает четкое определение термину «чрезвычайная ситуация», которое означает обстановку, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, – заявляют в ОНФ. –

«По сути чрезвычайная ситуация возникает из-за форс-мажорных обстоятельств, к которым подготовиться не было возможности.

У администрации Челябинска возможность организовать вывоз мусора после закрытия городской свалки существовала. Заранее было известно, что увеличится транспортное плечо и время доставки твердых коммунальных отходов от дворовых контейнерных площадок до полигона. Соответственно, режим ЧС введен безосновательно. Кроме того, в постановлении не указываются задачи, которые ставятся для предотвращения ситуации или ликвидации ее последствий перед Роспотребнадзором. А это ключевое ведомство, которое при ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки должно действовать. Также в документе не отражены мероприятия по обеспечению пожарной и эпидемиологической безопасности».

С введением чрезвычайной ситуации у чиновников отпала необходимость объявлять конкурсы, отчитываться и делать расчеты затрат, подчеркивают общественники, отмечая: в Челябинске режим ЧС свелся к выделению 14 млн рублей администрациям районов города, чтобы они наняли перевозчиков, которых рекомендуют к работе органы исполнительной власти.

«Схемы оплаты работы «привлеченных» из других городов в Челябинск мусоровозов не прозрачны, а источники финансирования не ясны. Если это тарифы, то как они рассчитаны и кем утверждены? Подобная практика, не оформленная надлежащим законным образом, по сути, является классической «серой схемой» освоения бюджетных денег, она требует отдельной правовой оценки. К тому же, решая временно таким образом проблемы с вывозом мусора в одном городе, власти создают такие же проблемы в другом», – заявил член ревизионной комиссии ОНФ в Челябинской области Сергей Гордеев.

«Несмотря на выделение 34 млн рублей из городского и областного бюджетов, мусорная проблема в региональном центре не решена, график вывоза твердых коммунальных отходов не восстановлен. При этом пригород заваливается мусором, вывозимым из Челябинска, – отмечают в ОНФ. – В связи с этим направлено обращение в прокуратуру УрФО с просьбой дать оценку обоснованности введения режима чрезвычайной ситуации и выделения средств из бюджета. Также представители Народного фронта подготовили письма в областные Контрольно-счетную палату, Главное контрольное управление и прокуратуру с просьбой провести проверку обоснованности действий чиновников и эффективности работы всех служб, задействованных в предотвращении последствий режима ЧС».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.10.18

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