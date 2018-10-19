Три аварии за две недели: в Верхнем Уфалее отопительный сезон начался с прорыва теплотрассы

Отопительный сезон в Верхнем Уфалее начался с проблем: только на одной теплотрассе в центре города за 2 недели произошло 3 аварии.

В редакцию РИА «Новый День» обратились жильцы дома №151-а по улице Ленина. Дом стоит фактически напротив мэрии, но это никак не отражается на комфорте его обитателей.

«Отопление нам дали 5 октября. И уже 10-го отключили, – рассказывают уфалейцы. – Тепла и горячей воды не было больше суток. Потом отключили 15-го. А вчера, 18 октября, опять весь день не было тепла и воды, все дали только к вечеру».

Отметим, что Верхний Уфалей в числе первых муниципалитетов получил паспорт готовности к отопительному сезону. Следовательно, все сети в городе были признаны рабочими и способными функционировать зимний период. Но в реальности отчетности не соответствует.

«Мы экспертизу этой трассы еще не заказывали, но и так можно сказать, что она сильно изношена. Но сети находятся в концессионной аренде, и город не может тратить деньги на их ремонт – это будет нецелевое расходование средств, – пояснил РИА «Новый День» начальник отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнего Уфалея Виктор Плугин. – Насколько я знаю, капитальный ремонт этой трассы назначен на 2019 – 2020 годы».

В мэрии признали: опасность серьезных аварий предстоящей зимой на этих сетях есть. «Но будем надеяться, что все обойдется», – сказал Виктор Плугин.

Горожане оптимизма чиновников не разделяют: трасса является аварийной уже лет десять, и прошлой зимой на ней было несколько аварий, однако в новый сезон она вновь входит в плачевном состоянии. Жильцы дома намерены обратиться в прокуратуру.

Так злосчастная теплторасса выглядела минувшим летом – все трубы наружу, изоляции нет

Верхний Уфалей, Челябинская область, Светлана Намская

Верхний Уфалей, Челябинская область. Другие новости 19.10.18

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