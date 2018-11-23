«Они нас точно заморозят!» На теплотрассе в центре Верхнего Уфалея за полтора месяца произошло пять аварий

Жители 100-квартирного дома в центре Верхнего Уфалея всерьез опасаются, что замерзнут грядущей зимой. С начала отопительного сезона на их теплотрассе произошло уже 5 аварий. Кардинальных мер по ремонту теплотрассы ни коммунальщики, ни власти не предпринимают.

Как уже сообщал «Новый День», Верхний Уфалей стал одним из первых муниципалитетов Челябинской области, получивших паспорт готовности к отопительному сезону. Сам сезон начался в городе 5 октября. А уже 10-го жильцы дома №151-а по улице Ленина остались без тепла и горячей воды – на сутки. Потом отключили 15-го. Еще одна авария случилась 18 октября.

Трасса, питающая дом, является аварийной уже лет десять, и прошлой зимой на ней было несколько аварий, однако в новый сезон она вновь вошла в плачевном состоянии. Отметим, что дом стоит буквально напротив мэрии, и из окон городской администрации видно, как после очередного прорыва «парит» колодец – он расположен как раз между домом и управой. Так что чиновники всегда в курсе очередного происшествия, но мер никаких не предпринимают: «Сети находятся в концессионной аренде, и город не может тратить деньги на их ремонт – это будет нецелевое расходование средств, – пояснял РИА «Новый День» в октябре начальник отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнего Уфалея Валерий Плугин. – Насколько я знаю, капитальный ремонт этой трассы назначен на 2019 – 2020 годы». В мэрии признают: опасность серьезных аварий предстоящей зимой на этих сетях есть. «Но будем надеяться, что все обойдется», – сказал Валерий Плугин. Не обойдется – очередная авария произошла 21 ноября: «Колодец парил с раннего утра, отопление отключили в 10:00, а аварийная бригада появилась на объекте только около трех часов дня, – рассказывают жильцы. – Повозились пару часов и уехали». Отопление включили, но не прошло и двух дней, как ситуация повторилась.

«Сегодня опять парит с самого утра, уже час дня, но пока никто не объявлялся, – говорят жильцы. – Между тем, «задымил» еще один колодец, расположенный на отводке от нашей теплотрассы к центру искусств «Искра». Там тоже пока никаких ремонтников не наблюдается. Зная расторопность наших коммунальных служб, не исключаем, что история может растянуться до понедельника».

Отметим, в ночь на субботу в городе ожидается 20-градусный мороз, а через неделю столбики термометров в Уфалее могут опуститься ниже минус 20 и днем.

«С такой дырявой теплотрассой нам точно разморозят всю систему», – переживают жильцы многострадального дома.

Верхний Уфалей, Челябинская область, Ольга Арсентьева

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