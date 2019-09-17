«Страна скоро развалится»: жители Верхнего Уфалея возмущены ходом капремонта теплотрассы

В Верхнем Уфалее перед началом нового отопительного сезона внезапно вспомнили о разваливающейся теплотрассе, ведущей к дому №151-А. Трассу спешно раскопали, а потом, похоже, решили, что торопиться некуда. И в течение двух недель жители дома ежедневно наблюдают, как трое рабочих задумчиво разглядывают траншею, иногда что-то там делают, но в основном курят, а потом исчезают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 100-квартирный дом в центре Верхнего Уфалея – буквально напротив мэрии – сдали в строй в августе 1973 года. За прошедшие 46 лет трассу, обеспечивающую дом теплом и горячей водой, капитально не ремонтировали ни разу. В последние 5-6 лет проблема обострилась – трубы рвутся постоянно. Но городские власти предпочитают не вмешиваться в ситуацию.

В 2018 году Верхний Уфалей в числе первых получил паспорт готовности к зиме. Город даже ставили в пример другим нерасторопным территориям. Прошлогодний отопительный сезон начался в Уфалее 5 октября, и в этот же день теплотрасса вышла из строя. Не заметить это было невозможно – колодец парил прямо под окнами мэрии.

Но чиновники никаких мер не предпринимали: «Сети находятся в концессионной аренде, и город не может тратить деньги на их ремонт – это будет нецелевое расходование средств, – пояснял РИА «Новый День» в октябре начальник отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнего Уфалея Валерий Плугин. – Насколько я знаю, капитальный ремонт этой трассы назначен на 2019 – 2020 годы». В мэрии признали: опасность серьезных аварий предстоящей зимой на этих сетях есть. «Но будем надеяться, что все обойдется», – сказал Валерий Плугин

Не обошлось: за полтора месяца на теплотрассе произошло 5 аварий.

А этой осенью случилось чудо: в начале сентября начался капитальный ремонт многострадальных сетей. Но горожан это не обрадовало: работы ведутся ни шатко, ни валко – на объекте появляется не более 3 человек, а работают (точнее сказать – присутствуют) они в обще сложности по несколько часов в день.

«Полноценной можно назвать только вчерашнюю работу, – говорят обитатели дома. – 16 сентября бригада появилась часов в 10 утра и работала до 8 вечера. А сегодня у них другой график – один ковыряется в траншее, а двое других то курят, то сидят в машине, то ходят вдоль траншеи, то опять курят, то разговаривают с прохожими и опять курят. И подобным образом они работают с начала сентября, только вчерашний день был исключением».

Отметим, что в доме с 9 сентября отключена горячая вода, а в Уфалее уже не жарко – днем +14, и вот-вот пойдут дожди.

Жильцы дома обращались в мэрию – но там по-прежнему разводят руками: теплотрасса в концессии, обращались к представителю конциссионера – и он разводит руками: «А что я могу сделать? У меня всего трое рабочих – и тем зарплату вовремя не платят».

«Большинство жителей дома – пенсионеры, – говорят уфалейцы. – Они не могут поставить себе водонагреватели и тепловые пушки, а потом оплачивать огромные счета за электричество. Если у нас везде так работают, то страна скоро развалится».

Добавим, что глава города Вера Ускова до прихода в мэрию работала в сфере коммунального хозяйства, при этом сфера ЖКХ в Уфалее находится в крайне запущенном состоянии. Указанная теплотрасса – не единственная проблемная в городе: по центральной улице Ленина всю минувшую зиму парили колодцы. А водовод в микрорайоне «Центральный» изношен на 90%. Прокуратура даже обязала мэрию провести его капитальный ремонт до 1 октября 2019 года, но вопрос о финансировании этого ремонта был поставлен только в конце июля – во время визита в город губернатора (тогда – еще врио) Алексея Текслера.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 17.09.19

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