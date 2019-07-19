Изношен на 90%: мэрию Верхнего Уфалея через суд обязали отремонтировать центральный водовод

Администрацию Верхнего Уфалея обязали провести капитальный ремонт водовода в микрорайоне «Центральный».

Как неоднократно сообщал «Новый День», с коммунальной инфраструктурой в городе давно наблюдаются большие проблемы: постоянно рвутся теплотрассы и водоводы. Например, в апреле текущего года вся центральная часть города двое суток была вынуждена обходиться без воды – аварии произошли сразу в нескольких местах.

Прокуратура провела проверку и выяснила: водопроводная сеть введена в эксплуатацию в 1980 году и по причине длительной эксплуатации подвергается постепенной деградации в виде коррозии, износ сети составляет 90 %. «За период 2018 – 2019 года на водоводе произошло несколько аварий, порывы устраняются путем замены отдельных участков трубопровода из другого материала, в результате чего порыв происходит в другом месте», – сообщили в ведомстве.

Прокуратура подала иск в суд. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме: на администрацию Верхнеуфалейского городского округа возложены обязанности по проведению капитального ремонта водовода в микрорайоне «Центральный» до 1 октября 2019 года.

Верхний Уфалей, Павел Зыварзин

Верхний Уфалей. Другие новости 19.07.19

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