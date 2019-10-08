В Верхнем Уфалее третью неделю не могут залатать только что отремонтированную теплотрассу

В Верхнем Уфалее до сих пор не могут справиться с теплотрассой, проложенной под окнами мэрии – чтобы ни делали коммунальщики, трубопровод парит, а траншею заливает водой.

Как уже сообщал «Новый День», капитальный ремонт аварийной трассы – небольшой по протяженности, но несколько последних лет осложняющей жизнь обитателей центра города, после вялотекущих работ завершился 20 сентября.

Начались испытания, и уже 21 сентября выяснилось, что герметичность трассы не обеспечена. Протечки безуспешно пытаются устранить до сих пор.

«Сварщик работает по полчаса в день, но трасса постоянно парит и залита водой, – рассказывают горожане. – 7 октября ее снова пытались привести в порядок. Но пар шел и вечером, и ночью, и сегодня утром. В 9 часов приехали трое и задумчиво стали разглядывать траншею. Через 15 минут прибыла цистерна – видимо, откачала воду. После этого один из рабочих спустился в траншею, а второй начал что-то мешать на бортике. Третий исчез вместе с цистерной. Приехал начальник, минут 5 задумчиво созерцал трубу, уехал. Сейчас оба трудяги сидят на бортике траншеи. Трасса парит. А погода в городе начала портиться».

Напомним, глава города Вера Ускова пришла в администрацию из коммунальной сферы.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 08.10.19

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