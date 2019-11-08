Главу Верхнего Уфалея требуют отправить в отставку

Челябинский общественник Денис Ибрагимов обратился к Собранию депутатов Верхнего Уфалея и губернатору Челябинской области с призывом отправить в отставку главу города Веру Ускову.

«Если посмотреть новости Верхнего Уфалея, то каждый раз волосы становятся дыбом. Город регулярно «прорывают» коммунальные аварии, и другие проблемы, которые доходят до федерального уровня. В том числе, история с бывшим аварийным общежитием по улице Ленина 12А, жителям которого предлагали 100 тысяч за квартиру или отнять детей. Мы предоставили людям юристов и рассказали историю СМИ, поднялся шум, и людям выделили квартиры. Но некомпетентные люди остались у власти.

Такие люди, как Вера Ускова, не должны управлять городом. Обратился с предложением инициативы отставки к депутатам и губернатору», – заявил Ибрагимов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», город, действительно, регулярно сотрясают коммунальные скандалы. При том, что действующая градоначальница пришла в администрацию как раз и сферы ЖКХ.

Очередная проблема вскрылась в микрорайоне Никельщиков, где 1 ноября отключили воду для переключения со старого водовода на новый. И в течение 7 дней жители вынуждены были обходиться без воды, так как коммунальщики не могли справиться с задачей.

В конце концов, по улице Безымянной проложили тонкий шланг: «Временный водовод подключили, тоненькой струйкой, но бежит, низкий поклон и огромное спасибо рядовым работникам водоканала, которым из-за чьей-то халатности приходится работать в авральном режиме. Теперь самое главное, чтобы временный водовод не остался с нами зимовать», – говорят горожане.

Фото портала УфалейИнформБюро (Vk)

Челябинск, Павел Зварзин

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