Воды снова не будет: заглушка на водоводе в Уфалее, установленная вчера, уже вышла из строя

В Верхнем Уфалее до сих пор не могут устранить аварию на водоводе.

Как уже сообщал «Новый День», утром 20 октября прорвало водовод на улице Бабикова, в результате затопило не только прилегающую территорию, но стоящий поблизости частный дом – по словам очевидцев вода поднялась выше фундамента. Без воды остался весь микрорайон Центральный с населением несколько тысяч человек. К концу дня в половине отключенных зданий водоснабжение восстановили, но более 40 пятиэтажных домов оставались без воды.

Утром 22 октября жильцам рекомендовали сделать запасы, что вызвало бурю возмущения, так как в большинство домов вода так и не вернулась. Питьевую воду в городе вчера не подвозили – только техническую.

Водоснабжение восстановили только минувшей ночью. По словам горожан, многие из них в 3 – 4 утра на всякий случай перемыли накопившуюся посуду, перестирали белье, сделали в квартирах уборку.

В отдельные дома вода так и не вернулась. В администрации города объясняют это слабым напором, в «Водоканале» – большим разбором, в управляющей компании – воздушными пробками. «Мне диспетчер ответила, что у меня фильтр засорился!» – возмущается одна из горожанок в соцсетях.

Не закончились мытарства и других участников этой истории. В мэрии предупредили: сегодня вечером работы продолжаться.

Оказалось, что установленная вчера на водоводе заглушка подтекает. Поэтому в 18:00 воду опять отключат и работу возобновятся. В зону отключения попадают те же 44 дома, что были вынуждены обходится без воды предыдущие двое суток. Горожан попросили сделать запасы воды, так как работу продлятся минимум до 10:00 23 октября.

Массовый подвоз питьевой воды не планируется: воду будут доставлять по индивидуальным заявкам в квартиры – для этого надо обратиться либо в диспетческую службу, либо в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения».

Отметим, что данное объявление появилось на сайте городской администрации после 11:00. Когда большинство уфалейцев были на работе. А к отключению (в 18:00) многие просто не успеют вернуться и седлать запасы воды.

Уфалейцы возмущены таким отношением чиновников и распространяют адрес приемной губернатора, собираясь завалить Алексея Текслера жалобами.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

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