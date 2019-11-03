В Верхнем Уфалее снова прорвало водопровод – без предупреждения отключили весь центр

В Верхнем Уфалее снова прорвало водопровод. Ситуация для города вполне привычная, учитывая, что износ сетей достигает 90%. Но дело в том, что авария произошла еще вчера, а устранять ее начали только сегодня утром. И горожан предупредили уже после отключения воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз прорыв произошел на улице Карла Маркса возле детской школы искусств. 2 ноября в первой половине дня в соцсетях появились сообщения о небольшом фонтане, бьющем из-под земли. Вода весь день бежала по тротуарам, а вечером горожане сообщили, что фонтанов уже два.

Позднее появились фотографии, демонстрирующие, что есть течь и на улице Бабикова. Однако никаких ремонтных работ в субботу не проводилось. Горожане беспокоились, нужно ли делать запасы воды, но ответа на этот вопрос не получили.

А сегодня утром – примерно в 9:30 воду отключили в 71 пятиэтажном доме – без воды остался весь центр города. Официальная информация об этом появилась только через два часа после отключения.

Чуть позже на сайте мэрии опубликовали сообщение, что маломобильные горожане могут сделать индивидуальную заявку на доставку питьевой воды на дом. Остальных горожан это возмутило.

Диспетчерская Водоканала сообщила: прорыв устранили в 13 часов. Уфалейцы отмечают, что вода на этом участке бежала все лето, но ни коммунальщики, ни городские власти не обращали на это внимания.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 03.11.19

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