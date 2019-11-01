В Верхнем Уфалее не могут возобновить реконструкцию водовода

В Верхнем Уфалее до сих пор не возобновили реконструкцию водовода.

Как уже сообщал «Новый День», летом текущего года прокуратура установила, что износ труб составляет 90% и обязала руководство города привести сети в порядок. К ремонту приступили только осенью. К 14 октября заменили 400 метров сети, и трубы закончились. Работы возобновили через несколько дней, а утром 20 октября лопнул старый водовод. Часть центрального района города на трое с лишним суток осталась без воды.

Аварию устранили только 24 октября, а 25-го городские власти сообщили, что трубы для прокладки новых сетей снова закончились.

Предполагалось, что новая партия труб поступит 29 октября. Но не поступили.

«Работы по прокладке нового водовода до сих не возобновились, – сообщает «УфалейИнформБюро». – Связаться с начальником отдела ЖКХ Валерием Плугиным на момент размещения новости не удалось. В пресс-службе администрации ответили, что данная ситуация остается без комментариев».

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 01.11.19

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