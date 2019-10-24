В Верхнем Уфалее опять закончились трубы для нового водовода

В Верхнем Уфалее опять приостановили работы по прокладке нового водовода по улице Бабикова.

Как уже сообщал «Новый День», летом текущего года прокуратура установила, что износ труб составляет 90% и обязала руководство города привести сети в порядок. К ремонту приступили только осенью. К 14 октября заменили 400 метров сети, и трубы закончились. Работы возобновили через несколько дней, а утром 20 октября лопнул старый водовод. Часть центрального района города на трое с лишним суток осталась без воды.

Аварию устранили только вчера днем, а сегодня городские власти сообщили, что трубы для прокладки новых сетей снова закончились.

«Общая протяженность водовода составляет 2,8 км. На сегодняшний день проложено 1100 метров. Очередная партия трубы, необходимая для укладки водовода, закончилась. Оставшаяся партия – 1700 м – должна поступить в Верхний Уфалей предположительно во вторник (29 октября). Труба нового водовода диаметром 200 мм нестандартная и изготавливается только под заказ, – заявили в мэрии. – Завод-изготовитель перенастроил линию изготовления трубы и выполняет специальный заказ для ООО «Регион», которое является подрядной организацией по укладке водовода по улице Бабикова в Верхнем Уфалее.

Работы продолжатся после поступления оставшейся партии трубы и будут вестись в штатном режиме».

Горожан настороживает сообщение о нестандартности труб. Во-первых, трубы диаметром 200 мм довольно часто используются для организации водоснабжения и водоотведения. Во-вторых, если труба, действительно, нестандартная, что будут делать коммунальщики, если из-за очередной аварии срочно понадобится заменить ее часть?

Напомним, завершить ремонт водовода должны не позже 30 ноября.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 24.10.19

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