Трубы закончились, течь не устраняется: в Уфалее никак не могут справиться с коммунальными проблемами

В Верхнем Уфалее никак не могут справиться с коммунальными авариями.

Как уже сообщал «Новый День», в городе с 21 сентября не могут устранить проблемы на только что отремонтированной теплотрассы на улице Ленина. А текущая неделя началась с новой аварии: на этот раз прорвало другие сети – в районе дома №39 по улице Прямицына (тоже в двух шагах от мэрии). В связи с аварией без отопления остались 5 пятиэтажных жилых домов. Устранить аварию обещали до 23 часов вчерашнего дня. Но потом сроки работ продлили до 17 часов 15 октября.

Кроме того, сегодня отключено отопление еще в 3 пятиэтажных домах: ул. Ленина 151 «А», ул. Прямицына 33 и 35 в связи с очередным ремонтом другой теплотрассы, уже отремонтированной, если судить по информации на официальном сайте мэрии, на прошлой неделе.

Плюс ко всему, в Уфалее возникли проблемы с реконструкцией водовода. Трасса по улицам Бабикова, Гранильная и Шмидта, была введена в эксплуатацию в 1980 году, и к лету 2019 года ее износ достиг 90%. «За период 2018 – 2019 года на водоводе произошло несколько аварий, порывы устраняются путем замены отдельных участков трубопровода из другого материала, в результате чего порыв происходит в другом месте», – отметили в прокуратуре и обязали городские власти привести водовод в порядок до 1 октября 2019 года.

Однако работы начали только осенью. А вчера у подрядчиков внезапно закончились трубы.

«Как раз закончились трубы перед самым проблемным местом», – говорят уфалейцы. – То есть, подрядчик изначально знал, что ему необходимо укладывать около 4 км труб, но после укладки 400 метров вдруг обнаружил, что трубы закончились... В ожидании труб подрядчик увез из города и строительную технику. Наверное, чтобы под дождём не мокла...»

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 15.10.19

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