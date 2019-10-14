В Верхнем Уфалее снова прорвало теплотрассу – и опять в двух шагах от мэрии

Новая неделя в Верхнем Уфалее началась с новой аварии: в очередной раз прорвало теплотрассу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», труба лопнула в районе дома №39 по улице Прямицына (в двух шагах от мэрии). В связи с аварией без отопления остались 5 пятиэтажных жилых домов. Устранить аварию обещают до 23 часов сегодняшнего дня.

Никак не могут справиться в Уфалее и с теплотрассой, проходящей по скверу Победы (тоже в двух шагах от мэрии). Несмотря на то, что городские власти заявили: авария устранена 10 октября в 19:45, 15 октября на этих сетях опять запланированы серьезные ремонтные работы, в связи с чем на весь рабочий день собираются отключить отопление в городской поликлинике, Центре искусств, почтамте, а так же в 3 пятиэтажных домах: ул. Ленина 151 «А», ул. Прямицына 33 и 35.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 14.10.19

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