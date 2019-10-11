В Верхнем Уфалее парящую теплотрассу спрятали под бетонными плитами

Прокуратура Челябинской области начала проверку обеспечения теплоснабжением жителей Верхнего Уфалея.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, проверочные мероприятия организованы по поручению прокурора области Виталия Лопина в связи с аварией на городских сетях теплоснабжения.

Напомним, с 21 сентября в центре Уфалея никак не могут устранить протечки на только что отремонтированной ветке. А 10 октября в 3 пятиэтажных домах и двух магазинах, поликлинике, почтамте и Центре искусств отключили тепло и горячую воду в связи с аварией на другой ветке теплотрассы.

Глава города Вера Ускова заявила, что к 19 часам тепло в жилые дома вернется, а около 20 часов на официальном сайте мэрии появилась информация, что авария устранена.

Однако, по словам местных жителей, в десятом часу вечера трасса еще парила, и пар поднимался выше 3-этажного здания школы, расположенного поблизости. А горячую воду и отопление дали только к 23 часам.

Сегодня утром трасса еще парила, правда, не так сильно, как вчера, но к полудню прекратила.

«Что же касается отвода к дому №151-а по улице Ленина, которую никак не могут сделать уже три недели, то с ней поступили оригинально: сегодня приехал кран, на парящее место положили плиты и придавили бетонным кольцом. Видимо, решили, раз пара будет не видно, значит, и проблемы нет».

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 11.10.19

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