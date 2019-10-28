Областные власти дали администрации Верхнего Уфалея очередной нагоняй

В Верхний Уфалей опять прислали губернаторскую комиссию. На этот раз – разбираться с аварийным общежитием, расположенным по адресу ул. Ленина 12-А.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», здание, о котором идет речь, по местрым меркам нестарое – большинство пятиэтажек в городе построено в 60-70-х годах прошлого века. А этот дом возведено в 80-х, но у него уже разрушается фундамент и фасад, внутри здание поражено грибком.

Из областного бюджета на решение проблемы выделили более 45 млн рублей: часть средств должны были потратить на ремонт здания, остальное – на покупку квартир для маневренного фонда, в котором собирались разместить жильцов на время реконструкции общежития.

Но часть обитателей аварийного дома такой вариант не устроил. Чиновники решили разобраться с несогласными радикально: пригрозили отключить все коммуникации и отобрать детей. Разгорелся скандал. В минувшую пятницу в город приехали вице-губернатор Станислав Мошаров, министр строительства Виктор Тупикин и и. о. замминистра социальных отношений Татьяна Ильина. Они встретились с каждой из 14 семей, отказавшихся переезжать.

«Мы посмотрели, что им предлагали. Есть в Верхнем Уфалее отдаленный район Черемшанка. Это самая окраина. Там жилье им предлагали без ремонта, неухоженное. Конечно, люди от него отказывались. И их по-человечески понять можно, – заявил Мошаров. – Они сейчас живут в гораздо лучших квартирах. Да, в общем коридоре «как война прошла», но в квартирах хороший ремонт и чистота. Мы взяли пожелания людей, оформили их на бумаге. К понедельнику местная администрация должна составить рабочие списки для расселения. Виктор Тупикин проведет совещание по техническим вопросам, определит, что дальше с этим помещением делать. Губернатор выделил деньги на приобретение жилья для людей, деньги уже дошли, теперь администрация Верхнего Уфалея должна приобрести нормальное жилье на вторичном рынке недвижимости. Те семьи, которые захотят переехать, а таких – большинство, смогут переехать в эти купленные квартиры. Кто захочет остаться – останется».

Сегодня на сайте администрации Верхнего Уфалея под заголовком «Помощь близко» появились следующее сообщение:

«Сегодня, 28 октября, в юридический отдел администрации Верхнеуфалейского городского округа обратились жители дома 12а по ул. Ленина.

Из 14 семей, проживающих в настоящее время в аварийном общежитии и присутствовавших во время губернаторской комиссии в пятницу, 25 октября, обратились 11.

Некоторые из них изъявили желание получить выкупную цену за комнаты в общежитии, так как имеют другое жилье, находящееся у них в собственности. Остальные написали заявление, в котором высказали свои пожелания на приобретение жилья, которое будет им предоставлено.

Завтра, 29 октября, на заседании Собрания депутатов ВГО денежные средства, выделенные губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, на приобретение жилья для расселения жильцов из ветхо-аварийного общежития по адресу: ул. Ленина, 12а, будут распределены. В среду, 30 октября, начнется процедура закупки

Также по распоряжению главы Верхнеуфалейского городского округа Веры Усковой некоторым жильцам будет оказана помощь в трудоустройстве для возможности погашения задолженности за коммунальные услуги».

Из этого сообщения не совсем понятно, почему за бюджетные деньги нужно выкупать комнаты в общежитии у тех, кто имеет в собственности другое жилье, ведь они вполне могут пережить реконструкцию общежития на той – другой жилплощади. Кстати, вариант выкупа рассматривался и раньше, но жильцов не устраивала предлагаемая сумма. По их мнению, квартиры стоят в полтора раза выше, нежели предлагала администрация. О каких расценках идет речь на этот раз, не сообщается.

Так же не понятно, кому все же принадлежит здание – оно полностью приватизировано жильцами или частично является муниципальным.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, горожане разделились на два лагеря. Одни возмущены тем, что жильцам общежития купят квартиры:

«А меня интересует почему одни люди должны брать ипотеку и выплачивать за собственное жильё полжизни, а людям, которые довели свой дом до такого состояния, все кругом должны и обязаны?!»

Другие предъявляют претензии городским властям: «Речь ведь идет лишь о том, что администрация несет ответственность за состояние жилфонда города. Пока дом «доводили» до такого состояния, почему администрация ничего не предпринимала? Второй вопрос – существует федеральная программа, под которую выделяются средства, город строит дома для переселения из подобных домов. Почему эта программа не работает у нас? В Кыштыме строят и переселяют».

Есть претензии к чиновникам у областной власти: по итогам работы комиссии в управлении соцсоцзащиты Верхнего Уфалея будет проведена служебная проверка. Свою проверку проводит и прокуратура.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 28.10.19

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