Жители Верхнего Уфалея неделю живут без воды, подвоза нет

Жители частного сектора микрорайона Никельщиков в Верхнем Уфалее вынуждены обходиться без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водоснабжение отключили 1 ноября, объяснив необходимостью сделать переврезку со старого водовода на новый. Обещапли вернуть воду к 17 часам того же дня, но не включили до сих пор.

«Уточнить информацию о подключении водовода не получилось у диспетчера города и начальника отдела ЖКХ администрации Валерия Плугина, который, по словам сотрудника отдела, вышел и неизвестно, когда вернется на свое рабочее место, – сообщает в соцсетях паблик «УфалейИнформБюро». – В диспетчерской службе Водоканала ситуацию с водоснабжением также не прояснили и попросили перезвонить в Водоканал.

В коммунальной организации также дату подключения не назвали. Не внес ясности и звонок в пресс-службу администрации: по телефону пресс-секретаря трубку взяла девушка, которая сообщала, что пресс-секретаря сейчас нет.

Подробности удалось узнать у жителей микрорайона. Наша собеседница в частной беседе рассказала, что воду отключили 1 ноября, подвоза воды нет, ближайшая колонка находится возле магазина «У Данилы». В праздничные выходные на новый водовод приезжала глава округа Вера Ускова, которая, по словам собеседника, пообещала восстановление водоснабжения. Жители частного сектора рассказывают, что новый водовод по улице Безымянная запускают, но рвутся трубы. Жители уже обратились в приемную заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля, курирующего блок ЖКХ, где им ответили, что это первое обращение и в ситуации разберутся».

Между тем, жители микрорайона еще вчера утверждали, что они уже звонили и писали в правительство области. Больше всего их возмущает то, что не организован подвоз воды: по сложившейся в Уфалее практике воду привозят только маломобильным граждан по индивидуальным заявкам. При этом объем «поставки» мизерный:

«Мы звонили диспетчеру, оставили заявку на подвоз питьевой воды, в итоге на 2-х взрослых и 1 ребенка привезли 10 литров», – рассказывают горожане.

«У нас без воды уже котлы газовые останавливаться начали – добавлять ведь надо», – жалуются жители микрорайона.

Отметим, что новый водовод должны были сдать до 30 октября.

Верхний Уфалей, Челябинская область, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей, Челябинская область. Другие новости 07.11.19

Челябинцам предложили скинуться на прямые выборы мэра. / Южноуральцев предупредили о сильном ветре, снеге и гололеде. / «Замечательно, но не из нашей реальности»: в СовФеде объяснили роль ЦБ в замедлении роста экономики. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»