Теплотрассу не закончили, водовод вышел из строя: в Верхнем Уфалее случился коммунальный апокалипсис

В Верхнем Уфалее не успели завершить ремонт теплотрассы до наступления холодов.

Как уже сообщал «Новый День», теплопровод, расположенный буквально под окнами мэрии доставил немало хлопот в начале прошлого отопительного сезона.

Несмотря на изрядную изношенность сетей и, соответственно, большой объем работы, к реконструкции приступили только в начале сентября. При этом с ремонтом явно не торопились: на объекте работали не более 3 человек и всего по несколько часов в день.

После публикации на сайте РИА « Новый День», городские власти заверили горожан, что реконструкцию завершат до наступления холодов. Тепло в подключенные к трассе дома, действительно, дали на прошлой неделе, но ремонтные работы продолжаются.

Несколько дней назад в городе пошли дожди – воду из траншеи приходится все время откачивать. А вчера в Уфалее полдня шел снег, температура воздуха днем опустилась до +2 градусов.

«А они там продолжают что-то варить и откачивать: то ли дождь со снегом их заливают, то ли трасса течет», – рассказывают горожане.

Между тем, в выходные в Уфалее случилась авария и на центральном водоводе, в результате которой без воды осталась большая часть города.

Городские власти сообщили, что в микрорайон Центральный подана вода из микрорайона Никельщиков. Но давление остается недостаточным, поэтому на верхних этажах водоснабжение будет отсутствовать до накопления воды в баках.

По данным на 10 часов 24 сентября, вода с момента аварии не доходит даже до вторых этажей.

Подвоз воды организовали только вчера во второй половине дня, причем, привозят техническую воду, которую нельзя использовать для приготовления пищи.

График подвоза воды на сегодня, пока не опубликован.

Предполагается, что водоснабжение не восстановят еще в течение двух дней.

Отметим, что прокуратура обязала мэрию до 1 октября отремонтировать водовод, изношенность которого достигла 90%. Но на данный момент только объявлены торги.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

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