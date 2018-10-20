Саудовская Аравия признала убийство оппозиционного журналиста и разогнала руководство внешней разведки

Саудовская Аравия признала убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в своем консульстве в Стамбуле.

Напомним, журналист, критикующий власти Саудовской Аравии, 2 октября пришел за документами в консульство и исчез. Власти Турции заявляла, что перед происшествием в консульство приехала группа саудитов и выдвинули версию, что именно они убили Хашкаджи. Правительство Саудовской Аравии заявило о своей непричастности к исчезновению журналиста. Происшествие вызвало резонанс в мире. США и ряд стран Европы завили о возможности введения санкций.

Саудовский государственный телеканал Al Ekhbariya распространил заявление генпрокурора Сауд аль-Муаджиб, в котором тот признает, что журналиста в консульстве убили: «Предварительное следствие дела Хашукджи выявило, что он мертв. Беседа между Хашукджи и людьми, с которыми он встретился в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству, что в итоге повлекло его смерть».

Генпрокурор не сообщил, с кем именно поссорился журналист и кто его убил, отмечая лишь, что по делу задержаны 18 подданными Саудовской Аравии.​ Одновременно появилась информация, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд отправил в отставку заместителя главы службы внешней разведки генерала Ахмеда Ассири и еще ряд высокопоставленных офицеров, а также распорядился реорганизовать управленческую структуру ведомства. Этим займется кронпринц Мухаммед бен Салман.

Кроме того, лишен статуса советник кронпринца Сауд аль-Кахтани, известный своими жесткими высказываниями в адрес оппозиции. Между тем, западная пресса сообщала, что турецкой стороне удалось установить связь между подозреваемыми в убийстве Хашкаджи и кронпринцем Саудовской Аравии, отмечает РБК. И тогда было выдвинуто предположением, что для отвода подозрения от наследного принца в смерти журналиста обвинят именно Ахмеда Ассири​.

Эр-Рияд, Игорь Юров

Эр-Рияд. Другие новости 20.10.18

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