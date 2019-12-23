В Эр-Рияде приговорили к смерти пятерых убийц журналиста Хашкаджи

В Саудовской Аравии к смертной казни приговорили пять человек, обвиняемых в убийстве в консульстве королевства в Турции. В суде доказано, что именно они расправились с журналистом Джамалем Хашкаджи, сообщает Reuters со ссылкой на Генпрокуратуру Саудовской Аравии.

Еще трех обвиняемых отправили тюрьму в общей сложности на 24 года. Еще один фигурант дела – экс-советник наследного принца королевства Сауда аль-Кахтани, освободили.

Как писал «Новый День», останки журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи были обнаружены в колодце в саду на территории резиденции саудовского генконсула в Стамбуле. Репортер, критикующий власти Саудовской Аравии, 2 октября пришел в консульство за документами для заключения брака с гражданкой Турции и пропал.

Турецкие власти заявляли, что перед происшествием в консульство приехала группа саудитов и выдвинули версию, что именно они убили Хашкаджи. Правительство Саудовской Аравии заявило о своей непричастности к исчезновению журналиста. Происшествие вызвало резонанс в мире. США и ряд стран Европы завили о возможности введения санкций в отношении Эр-Рияда.

20 октября, Саудовская Аравия признала убийство журналиста. По делу были задержаны 18 подданных Саудовской Аравии. Одновременно появились сведения, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд отправил в отставку замглавы службы внешней разведки генерала Ахмеда Ассири и еще ряд высокопоставленных офицеров.

Осенью 2019 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что несет ответственность за убийство журналиста, однако настоял на том, что неназванные чиновники действовали без его ведома.

Эр-Рияд, Иван Гридин

Эр-Рияд. Другие новости 23.12.19

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