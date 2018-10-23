Найдены фрагменты тела убитого саудовского журналиста

Останки журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи найдены в Стамбуле в колодце в саду на территории резиденции саудовского генконсула. Об этом сообщает турецкий портал Haberler.com со ссылкой на главу турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

По его утверждению, в колодце обнаружены части тела саудовского журналиста. Турецкие власти пока не подтвердили эту информацию. Политик предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит об этом сегодня в своем выступлении перед парламентом страны.

Напомним, репортер, критикующий власти Саудовской Аравии, 2 октября пришел в консульство за документами для заключения брака с гражданкой Турции и пропал. Турецкие власти заявляли, что перед происшествием в консульство приехала группа саудитов и выдвинули версию, что именно они убили Хашкаджи. Правительство Саудовской Аравии заявило о своей непричастности к исчезновению журналиста. Происшествие вызвало резонанс в мире. США и ряд стран Европы завили о возможности введения санкций в отношении Эр-Рияда.

В минувшую субботу, 2о октября, Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве в Стамбуле. Саудовский государственный телеканал Al Ekhbariya распространил заявление генпрокурора Сауд аль-Муаджиб, в котором тот признает, что Хашкаджи в дипмиссии убили. По его словам, согласно первым результатам расследования, «беседа между Хашукджи и людьми, с которыми он встретился в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству, что в итоге повлекло его смерть».

Генпрокурор не сообщил, с кем именно поссорился журналист и кто его убил, отмечая лишь, что по делу задержаны 18 подданных Саудовской Аравии. Одновременно появились сведения, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд отправил в отставку замглавы службы внешней разведки генерала Ахмеда Ассири и еще ряд высокопоставленных офицеров.

Стамбул, служба информации РИА «Новый День»

Стамбул. Другие новости 23.10.18

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