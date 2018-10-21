Челябинских чиновников обвинили во лжи: в городе сорвали акцию «Дайте детям дышать!»

Челябинских чиновников обвинили во лжи: городские власти не разрешили проводить на Кировке марш матерей, заявив, что площадка уже занята под другие мероприятия. В назначенный час на пешеходной улице, разумеется, никого, не оказалось.

Как уже сообщал «Новый День», марш матерей под девизом «Дайте детям дышать!» планировалось провести 21 октября. По словам организаторов, в мероприятии собираются принять участие 150 человек. Однако мэрия отказала в проведении мероприятия в центре города, заявив, что в указанное время все возможные площадки будут заняты и предложила ратующим за чистый воздух собраться у ледовой арены «Трактор».

Организаторы от проведения акции «на задворках» отказались и предложили всем неравнодушным в назначенное время просто прогуляться по Кировке в масках или с синими ленточками и шариками.

Как и ожидалось, Кировка сегодня в 12 часов оказалась пуста – никаких мероприятий там не проводилось.

Отметим, что отказ в проведении в центре Челябинска каких-либо не приятных для чиновников акций под предлогом того, что площадка занята под другие мероприятия, стал в мэрии обычной практикой. Городские власти перестали заботиться о том, что подумают о них горожане, и если раньше они пытались подтвердить свои слова хотя бы формально (например, посылали пару волонтеров раздавать листовки – чем не «другое мероприятия»?), то теперь не утруждаются не этим.

Впрочем, и сами горожане не утруждают себя борьбой за свои права и среду обитания: в акции «Дайте детям дышать!» приняли участие всего несколько человек. Организаторы обвинили челябинцев в трусости:

Челябинск, Игорь Юров

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