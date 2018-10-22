В детском саду Челябинска у детей воровали котлеты и кормили плесенью

В челябинском детском саду №472 детей кормили супом с плесенью и воровали котлеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился после того, как из учреждения уволили двух воспитателей, а возмущенные родители обратились в прокуратуру и Росприроднадзор.

Уволенные воспитатели заявили, что неоднократно сообщили заведующей о творящемся на кухне: повара «экономили» соль и сахар, детям давали несвежую еду – вплоть до того, что в супе плавала плесень или бумага, а одна из нянь выдавала малышам по половине котлеты, а остатки забирала себе, пишут «Известия».

Руководство учреждения все перечисленные факты отрицает и заявляет, что воспитатели уволились по собственному желанию.

В управлении образования Челябинска ситуацию пока не комментируют. Не удалось получить комментарии и в министерстве образования Челябинской области. Отметим, что родители воспитанников детского сада написали жалобы в оба ведомства, а также в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 22.10.18

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