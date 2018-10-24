В детский сад, где детей кормили плесенью, пришла прокуратура

Прокуратура начала проверку в челябинском детсаду №472.

Как уже сообщал «Новый День», скандал разразился после того, как из учреждения уволили двух воспитателей, а возмущенные родители обратились в прокуратуру и Росприроднадзор.

Уволенные воспитатели заявили, что неоднократно сообщали заведующей о творящемся на кухне: повара «экономили» соль и сахар, детям давали несвежую еду – вплоть до того, что в супе плавала плесень или бумага, а одна из нянь выдавала малышам по половине котлеты, а остатки забирала себе.

Руководство учреждения все перечисленные факты отрицает и заявляет, что воспитатели уволились по собственному желанию. Тем не менее, прокуратура Челябинской области начала проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению должностными лицами дошкольного учреждения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии несовершеннолетних, – сообщили в ведомстве. – При выявлении нарушений закона приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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