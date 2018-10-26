Прокуратура нашла нарушения в детсаду, где у детей воровали котлеты

Информация о нарушениях на пищеблоке детского сада №472 в Курчатовском районе Челябинска подтвердилась.

Как уже сообщал «Новый День», скандал разразился после того, как из учреждения уволили двух воспитателей, а возмущенные родители обратились в прокуратуру и Росприроднадзор.

Уволенные воспитатели заявили, что неоднократно сообщали заведующей о творящемся на кухне: повара «экономили» соль и сахар, детям давали несвежую еду – вплоть до того, что в супе плавала плесень или бумага, а одна из нянь выдавала малышам по половине котлеты, а остатки забирала себе.

Руководство учреждения все перечисленные факты отрицает и заявляет, что воспитатели уволились по собственному желанию. Тем не менее, прокуратура Челябинской области начала проверку. «Установлено, что на пищеблоке дошкольного учреждения не соблюдаются требования СанПиН, – сообщили в ведомстве. – Так, 23 октября 2018 в 16:09 на пищеблоке в эмалированных ведрах обнаружены очищенная и натертая морковь, очищенный лук, нарезанные яблоки для приготовления в пищу на 24 октября 2018, тогда как согласно установленным санитарным нормам хранение указанных продуктов во избежание их потемнения и высушивания допускается в холодной воде не более 2 часов.

Также в пищеблоке использовался непромаркированный разделочный материал (ножи).

Кроме того, в общеобразовательной организации на пищеблоке выделено отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря. Однако метлы хранились вместе с овощами в помещении, предназначенном для овощей, что не допустимо.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении шеф-повара и кладовщика вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

В адрес заведующего МБДОУ «ДС № 472 г.Челябинска» внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Челябинск, Павел Зварзин

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