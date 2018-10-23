Новый мусорный скандал: в Челябинске грозятся демонтировать контейнерные площадки

В Челябинске грозит разразиться новый мусорный скандал: собственник дворовых контейнерных площадок потребовала, чтобы управляющие компании выкупили бетонные основания и ограждение этих участков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собственником площадок, на которых размещаются мусорные контейнеры для населения, является ООО «Горэкоцентр+».

Компания зарегистрирована в январе 2015 года. И первоначально в ее уставе указывалась деятельность, связанная с обработкой древесины, производством металлоконструкций и строительством. Однако в марте 2017 года в устав были внесены изменения и основой деятельностью стала работа с отходами, а компания оказалась владелицей контейнеров и площадок в густонаселенных районах города. В сентябре «Горэкоцентр+» отказался вывозить ТБО, что спровоцировало в городе мусорный коллапс, а потом забрал и контейнеры.

Теперь управляющим компаниям предложено в течение недели выкупить площадки и ограждения, в противном случае их грозят демонтировать.

Челябинск, Павел Зварзин

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