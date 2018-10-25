«Это воровство!» Демонтаж контейнерных площадок в Челябинске может обернуться уголовным делом (ВИДЕО)

Прокуратура пригрозила уголовной ответственностью руководству ООО «Горэкоцентр+» за угрозы демонтировать оборудование на контейнерных площадках.

Как уже сообщал «Новый День», ООО «Горэкоцентр+» оказалось собственником площадок, на которых размещаются мусорные контейнеры в густонаселенных районах города и потребовало, чтобы управляющие компании выкупили бетонные основания и ограждение этих участков. Ранее компания оказалась в эпицентре скандала, забрав мусорные баки с тех самых площадок, которые сейчас грозиться демонтировать. ООО «Горэкоцентр+» также оказалось в числе тех, кто в сентябре отказался вывозить мусор из Челябинска, но, тем не менее, выставил горожанам счета с полными начислениями за неоказанные услуги.

«Прокуратура потребовала пркратить это воровство»

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 25.10.18

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