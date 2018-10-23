В России составили рейтинг самых пьющих городов

В России выяснили, где больше пьют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты агентства Zoom Market провели исследование в 25 крупнейших городах России. Респондентам в возрасте от 19 до 73 лет задавали по 3 вопроса: «Употребляете ли вы алкоголь? Как часто? Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

Самым пьющим городом оказался Саратов. В пятерку «лидеров» вошли Ханты-Мансийск, Пермь, Саранск и Красноярск. Во второй пятерке – Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

Санкт-Петербург занял 11-ю строчку, Москва – 16-ю, Екатеринбург – 19-ю.

Меньше всего, согласно результатам исследования, употребляют алкоголь жители Нижнего Новгорода и Казани.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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