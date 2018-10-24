Эхо прошедшей войны: определен с ТОП-10 имен для челябинского аэропорта

На Южном Урале определились с ТОП-10 имен для челябинского аэропорта. Среди «претендентов» один адвокат, один меценат, один религиозный деятель, один кинорежиссер один ученый-естествоиспытатель, еще пятеро имеют отношение к войне и оборонной промышленности.

Как уже сообщал «Новый День», проект «Великие имена России», в рамках которого предполагается присвоить 45 международным аэропортам имена известных исторических личностей, анонсировал министр культуры России Владимир Мединский. Общественная палата Челябинской области (ОПЧО) эту инициативу подхватила, составила свой список, а затем предложила высказать южноуральцам. Было получено 290 писем с 93 именами.

Среди самых неожиданных предложений – назвать челябинский аэропорт именем актера Константина Хабенского, певицы Аллы Пугачевой, сказочника Павла Бажова и даже 10-месячной Дарины Громовой из Ленинградской области, погибшей 31 октября 2015 в авиакатастрофе над Синаем.

Общественная палата составила лонг-лист из 10 фамилий:

разведчик Исхак Ахмеров (родился в Троицке Челябинской области),

ученый Владимир Вернадский (в Челябинской области изучал золотоносный район Санарки, ильменские минералы, ему принадлежит идея ограничения в Ильменских горах горных промыслов и создания в них государственного заповедника),

кинорежиссер Сергей Герасимов (родился в селе Кундравы Челябинской области),

физик-ядерщик Игорь Курчатов (родоначальник советского атомного проекта, осуществлял научное руководство созданного в Челябинской области плутониевого комбината для наработки плутония и получения изделий из него),

создатель отечественной научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Виктор Макеев (возглавлял конструкторское бюро в Миассе, переросшеев Государственный ракетный центр),

государственный и партийный деятель времен Великой Отечественной войны Николай Патоличев (с января 1942 по март 1946 года первый секретарь Челябинского обкома и горкома партии, один из организаторов и непосредственных руководителей создания Уральского добровольческого танкового корпуса),

адвокат Федор Плевако (родился в Троице Челябинской области),

меценат Владимир Покровский (городской голова Челябинска с 1874 г. по 1878 г., в 1881 году открыл первую в Челябинске общественную библиотеку),

религиозный деятель Зайнулла Расулев (с 1884 г. по 1917 г. – имам мечети в городе Троицке, при которой основал медресе «Расулия» – одно из первых новометодных учебных заведений Южного Урала,

военачальник Борис Шапошников (родился в Златоусте Челябинской области).

29 октября на Южном Урале начнется социологический опрос, по итогам которого будет определена тройка лидеров. После чего на сайте великиеимена.рф начнется голосование.

С именем для челябинского аэропорта должны определиться к 5 декабря.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.10.18

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