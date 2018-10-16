Тяжелая промышленность против легкой атлетики: в Челябинске спорят, чьим именем назвать аэропорт (ВИДЕО)

В Челябинске не могу прийти к единому мнению, чьим именем назвать аэропорт.

Как уже сообщал «Новый День», проект «Великие имена России», в рамках которого предполагается присвоить 45 международным аэропортам имена известных исторических личностей, анонсировал министр культуры России Владимир Мединский. Общественная палата Челябинской области (ОПЧО) эту инициативу подхватила, составила свой список, а затем предложила высказать южноуральцам. За 6 дней было получено 290 писем с 93 именами.

Среди самых неожиданных предложений – назвать челябинский аэропорт именем актера Константина Хабенского, певицы Аллы Пугачевой, сказочника Павла Бажова и даже 10-месячной Дарины Громовой из Ленинградской области, погибшей 31 октября 2015 в авиакатастрофе над Синаем.

Чем руководствовались авторы данных инициатив, не понятно, впрочем, и в самой Общественной палате пока не определились, по какому принципу выбирать кандидатов: одни считают, что аэропорту нужно присвоить имя личности если не мирового, то хотя бы всероссийского масштаба, другие уверены, что в названии аэропорта нужно увековечить того, кто внес неоценимый вклад в развитие непосредственно Челябинской области.

А, например, наличие в списке экс-губернатора Петра Сумина объяснили тем, что в области «его все знают, уважают и отношение к нему доброе».

Учитывая абсурдность многих решений, принимаемых в последнее время как властями, так и выдаваемых за инициативу общественности, и учитывая, какую роль Петр Сумин сыграл в истории челябинского аэропорта, назвать его именем экс-губернатора было бы вполне возможно, тем более что воздушная гавань Челябинска пока находится практически в том же незавидном состоянии, что и при Сумине.

Однако, согласно правилам, аэропорту не может быть присвоено имя политика, действовавшего в течение последних 100 лет. Поэтому Сумина придется из списков исключить, как и Сталина, Путина, Жукова, Столыпина, Юревича и Тефтелева.

Нельзя использовать и имена ныне живущих, что значительно сокращает число претендентов и существенно меняет группу лидеров. Первая тройка, по версии ОПЧО, выглядела так: Курчатов, Сумин, Скобликова. С учетом всех ограничений остался только Курчатов, который пока лидирует и в голосовании в соцсетях.

Впрочем, некоторые представители ОПЧО заявляют, что никто не может им запретить выдвигать, кого захочется, и настаивают, чтобы Сумин остался в списках, как и олимпийская чемпионка Елена Елесина. Другие «при всем уважении к Петру Ивановичу» считают, что в имени челябинского аэропорта должен быть увековечен человек, чье имя в Челябинске ассоциируется с Великой Отечественной войной.

«Сколько построили мы с вами за последний 10 лет? А он построил…»

Координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев отметил парадокс: именем отца советской атомной бомбы Игоря Курчатова собираются назвать аэропорт в Челябинске, при этом в городе уничтожают посвященный ему памятник.

«Сначала приведите в порядок монумент!»

Прозвучало предложение включить в список Владимира Вернадского – всемирно известного ученого,

сделавшего для Южного Урала и России больше, чем все остальные претенденты вместе взятые.

Еще одна идея – не привязываться к конкретному имени, оставив географическое название.

«В этом соревновании никто не может победить»

Подобной точки зрения придерживается и ряд южноуральцев, предложивших назвать аэропорт в честь знаковых мест региона – например, Аркаим, Таганай, Танкоград или Южный Урал. К ним вряд ли прислушаются: спущенные «сверху» инициативы в Челябинской области всегда вызывали больше почтения, чем идеи, выдвинутые «снизу». Поэтому, скорее всего, аэропорту все-таки присвоят имя конкретной исторической личности. Какой – обещают решить всенародным голосованием: формирование списка на базе Общественной палаты Челябинской области продлится до конца октября, затем ВЦИОМ с помощью соцопросов определит три имени-лидера, а само голосование пройдет с 7 по 30 ноября.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 16.10.18

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