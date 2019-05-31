Президент России утвердил имя челябинского аэропорта

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 44 российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством». В список попал и аэропорт Челябинска.

«Присвоить международному аэропорту Челябинск (Баландино) имя И.В. Курчатова», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как уже сообщал «Новый День», проект «Великие имена России», в рамках которого предполагается присвоить международным аэропортам имена известных исторических личностей, инициировал министр культуры России Владимир Мединский.

Общественная палата Челябинской области (ОПЧО) эту инициативу подхватила, составила свой список, а затем предложила высказать южноуральцам. Было предложено около 100 имен, из которых ОПЧО выбрало 10: список получился довольно странным: в него вошли один адвокат, один меценат, один религиозный деятель, один кинорежиссер, один ученый-естествоиспытатель, еще пятеро имели отношение к войне и оборонной промышленности. В финальной тройке и вовсе остались одни «оборонщики»: Курчатов, Макеев, Шапошников. Лишь один из них известен в мире, другой – в одном городе, третьего в буквальном смысле проходят в школьном курсе истории, но мало кто, кроме историков определенной специализации, вспомнит, чем он заслужил такую честь. Между тем, у Челябинска был шанс предстать в глазах мировой общественности как город, в котором ценят науку и искусство – среди предложений, поступивших от южноуральцев, было много достойных имен: например, Владимир Вернадский – всемирно известный ученый, сделавший для Южного Урала и России больше, чем все остальные претенденты вместе взятые.

Кирилл Шишов: Курчатов появился благодаря Вернадскому

Однако организаторы голосования на Южном Урале с самого начала были нацелены на то, чтобы челябинский аэропорт носил имя создателя атомной бомбы – по их мнению, таким образом регион застолбит за собой статус колыбели ядерной промышленности.

В итоге они получили, что хотели, а имя Вернадского не присвоили ни одному из российских аэропортов, хотя претендентов было несколько.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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