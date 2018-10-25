В Троицке задержали дух вице-мэров

В Троицке задержаны заместитель главы города по экономике и финансам Марина Брунцова и заместитель мэра по общим вопросам Анна Чистякова. Чиновниц подозревают в коррупции.

Как уже сообщал «Новый День», в начале сентября арестовали начальника муниципального казенного учреждения «Гражданская защита» Владислава Ремезова. Ему инкриминируют хищение из бюджета 716 млн рублей. В рамках того же уголовного дела 24 октября задержаны и два вице-мэра.

Отметим, что заместитель главы города по экономике и финансам Марина Брунцова является супругой Ремезова, ее сестра тоже работает в мэрии – помощником градоначальника.

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 24.10.18

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