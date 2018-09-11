В Троицке задержали подозреваемого в хищении 700 млн из бюджета

В Троицке задержали начальника муниципального казенного учреждения «Гражданская защита» Владислава Ремезова. Сейчас он дает показания.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в МКУ и администрации Троицка прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 716 млн рублей. Ремезова в это время в городе не оказалось. Поэтому его задержали вечером, когда он возвращался из Челябинска.

Напомним, руководитель МКУ Владислав Ремезов является братом экс-начальника управления ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи мэрии Троицка Григория Ремезова, уволенного по подозрению в коррупции. Отметим, что жена первого из братьев является вице-мэром Троицка по финансам и экономике, а сестра супруги – помощником градоначальника. Кстати, мэр выделил своей помощнице квартиру. Насколько это обоснованно, сейчас тоже проверяется.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.09.18

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