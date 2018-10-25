«Все в сад!» В Челябинской области запретят любые публичные мероприятия под окнами чиновников

В Челябинской области собираются запретить публичные мероприятия возле зданий органов власти, вокзалов и учреждений культурны. Соответствующий законопроект приняло сегодня в первом чтении Законодательное собрание Челябинской области.

«В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности законом субъекта Российской Федерации дополнительно определяются места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, в том числе, если проведение публичных мероприятий в указанных местах может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры», – говорится в пояснительной записке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект, принятый сегодня в первом чтении, предусматривает запрет на проведения публичных мероприятий ближе, чем в 50 метрах от зданий органов власти, вокзалов (включая аэропорт), религиозных зданий и культурных сооружений.

Это означает, что общественность лишают практически всех возможных для проведения мероприятий площадок, включая Театральную площадь (рядом мэрия), Кировку (на ней стоит Законодательное собрание) и даже площадь Революции (на которой расположен Молодежный театр), где сами власти любят устраивать массовые гуляния и всевозможные концерты). Это касается и сквера возле ДК Колющенко, в котором челябинцам, не довольным ситуацией в городе и стране, все реже позволяют проводить акции протеста.

Представители оппозиционных партий пытались образумить депутатов, заявляя, что их долг слушать людей, а гонять их из-под окон чиновников.

Но спикер южноуральского парламента Владимир Мякуш заявил, что выводить людей в места, куда ходят лидеры, неправильно с точки зрения безопасности людей. Чем лидеры отличаются от людей и чем они угрожают окружающим, главный единоросс Челябинской области не пояснил.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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