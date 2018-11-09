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Пятница, 9 ноября 2018, 08:33 мск

Новости Челябинск

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Челябинцы намерены опротестовать запрет на проведение публичных мероприятий под окнами чиновников

Челябинские общественники намерены опротестовать новый региональный закон, принятый пока только в первом чтении.

Как уже сообщал «Новый День», проект, рассмотренный Законодательным собранием 25 октября, предусматривает запрет на проведение публичных мероприятий ближе, чем в 50 метрах от зданий органов власти, вокзалов (включая аэропорт), религиозных зданий и культурных сооружений.

Это означает, что общественность лишают практически всех возможных для проведения мероприятий площадок, включая Театральную площадь (рядом мэрия), Кировку (на ней стоит Законодательное собрание) и даже площадь Революции (на которой расположен Молодежный театр), где сами власти любят устраивать массовые гуляния и всевозможные концерты). Это касается и сквера возле ДК Колющенко, в котором челябинцам, не довольным ситуацией в городе и стране, все реже позволяют проводить акции протеста.

Челябинские активисты начали сбор подписей под обращением к председателю ЗСЧО Владимиру Мякушу с требованием отклонить законопроект, а также заявили о намерении провести в городах области единый день защиты права на свободу собраний. Если мнение общественности депутаты проигнорируют, горожане намерены обратиться в суд, так как новый закон нарушает Конституцию, регламентирующую право граждан Российской Федерации собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикеты.

Челябинск, Светлана Намская

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