Куриный помет или чадящий разрез: в Челябинске ищут виновника смога

Челябинцы завалили официальные органы жалобами на резкий запах, появившийся в городе к вечеру 25 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшее число обращений зафиксировано из Советского, Центрального и Калининского района. Учитывая, что со вчерашнего вечера дует южный ветер, причину смога ищут на юге.

По одной из выдвинутых версий, причиной резкого удушающего запаха могла стать Челябинская птицефабрика. Однако многие горожане отмечают, что отчетливо чувствовали запах гари. Поэтому еще одна версия – виновник смога Коркинский разрез, который новые собственники, якобы, давно потушили, но он все равно горит.

Напомним, 27 октября в России пройдет день единых действий «За открытость экологической информации». В Челябинске в субботу c 12:30 до 13:30 в сквере имени Андреевского (улица Худякова между улицами Воровского и Энгельса) состоится пикет.

Помимо общероссийского требования – создать открытый и понятный электронный ресурс, где будет доступна информация с задержкой не более 2 часов о приоритетных загрязнителях во всех районах города, участники пикета выдвинут свои:

1. Опубликовать данные по мониторингу воздуха и воды на Михеевском ГОКе и прилегающей к нему территории.

2. Опубликовать весь проект Томинского ГОКа, а также исполнить решения арбитражного суда Челябинской области о предоставлении проектной документации на общественную экологическую экспертизу.

3. Опубликовать полную и достоверную информацию о химическом составе отходов Томинского ГОКа.

Напомним, Томинский ГОК в десятке километров от Челябинска строит Русская медная компания, собирающаяся превратить Коркинский разрез в склад отходов ГОКа. Птицефабрика становится причиной удушающего запаха, когда выгружает на поля свежий помет.

Челябинск, Павел Зварзин

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