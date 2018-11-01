Штрафами не ограничатся? После «вонючей атаки» на Челябинск силовики пришли на птицефабрики региона

Силовики начали проверку на двух птицефабриках поблизости от Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», правоохранительные органы начали проверки на птицефабриках «Челябинская» и «Чебаркульская птица» после потока жалоб, обрушившегося на официальные органы со стороны челябинцев 25 и 26 октября.
Горожане жаловались на резкий запах, появившийся в областном центре к вечеру 25 октября. Наибольшее число обращений было зафиксировано из Советского, Центрального и Калининского района.
По одной из версий, причиной резкого удушающего запаха могла стать птицефабрика «Челябинская»: накануне неприятной «атаки» на Челябинск предприятие удобряло поля южнее областного центра куриным пометом. Именно ее придерживаются в министерстве экологии Челябинской области и мэрии Челябинска. 26 октября о проверке на предприятии рассказали в прокуратуре региона.
В понедельник, 29 октября, мэр Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что областные власти привлекут к ответственности птицеводов. Однако, возможно, административным наказанием дело не ограничится. По некоторым данным, сегодня на птицефабрику пришли силовики совместно с представителями Росприроднадзора. Они подозревают, что помет использовали с нарушением технологии.
К «Чебаркульской птице», принадлежащей депутату Законодательного собрания Челябинской области Александру Берестову, также есть вопросы, связанные с утилизацией птичьего помета. Компанию уже штрафовали за сброс помета в водоем, расположенный в Чебаркульском районе. Но проверяющие подозревают, что предприятие продолжает загрязнять водный объект.
Челябинск, Виктор Елисеев
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