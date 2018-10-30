Опять облом: Челябинск упустил возможность стать авиахабом

Челябинск в очередной раз упустил возможность стать авиахабом: крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот» разметит свою базу в Кольцово.

Как уже сообщал «Новый День», «Аэрофлот» заявил о намерении создать в регионах четыре хаба: в Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске, а по четвертому выбирали между Екатеринбургом или Челябинском. Учитывая, что через уральскую базу компания собирается развивать азиатское направление, челябинцы вполне могли рассчитывать на победу, тем более что в южноуральском аэропорту нет такой конкуренции, как у соседей.

Но, похоже, что перевозчик решил не связываться с провинциальным аэропортом со слабой инфраструктурой: накануне на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор компании Виталий Савельев сообщил, что хаб будет организован в Екатринбурге.

Таким образом, челябинцам опять придется довольствовать весьма скудной маршрутной картой и летать, в основном, через Москву и Екатеринбург.

Напомним, попытки превратить челябинский аэропорт в хаб предпринимались неоднократно: в середине 90-х годов были заключены договоры с рядом европейских перевозчиков и построена полоса для приема «Боингов». В 2010 году была поставлена задача обеспечить прием самолетов из Европы и Азии, в 2011 – разрабатывалась программа субсидирования авиаперевозчиков. Но все попытки закончились ничем.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.10.18

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