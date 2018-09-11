Челябинск vs Екатеринбург: на Урале собираются создать авиахаб

В регионах России предполагается создать крупные транспортные узлы, которые позволят исключить из авиационных маршрутов пересадку в Москве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня число прямых рейсов из региональных аэропортов ограниченно. Как правило, без пересадок можно улететь в Москву, Санкт-Петербург да еще несколько городов России и зарубежья. Например, чтобы попасть из Челябинска, например, в Хабаровск нужно либо лететь в Москву либо ехать в Екатеринбург. По времени это примерно одинаково (но из Екатеринбурга самолет в этом направлении сейчас летает всего три дня в неделю). Аналогичная история с Калининградом. В Новосибирск и Красноярск можно улететь напрямую, но тоже не каждый день. А если понадобилось срочно, то схема аналогична: либо через соседей, либо через столицу. Летом добавляется несколько рейсов в Сочи и Симферополь.

«Заграничные связи» челябинского аэропорта тоже скудны: есть чартеры в Турцию, на Кипр и Крит, раз в неделю можно улететь в Харбин или Душанбе. Организованы регулярные рейсы в Астану, но тоже не каждый день. Подобная ситуация для российских региональных аэропортов скорее правило, чем исключение.

И вот крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» заявил о намерении создать в регионах четыре хаба: в Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске, а по четвертому пока нет решения – это будет Екатеринбург или Челябинск.

За Челябинск говорит практическое отсутствие конкуренции: очень мало вылетов, а в «Кольцово», плюс ко всему, базируется другой крупный перевозчик – «Уральские авиалинии». Против может сыграть «родословная» провинциального аэропорта с не достаточно развитой инфраструктурой.

Окончательное решение должно быть принято до конца сентября.

Отметим, попытки превратить челябинский аэропорт в хаб предпринимались неоднократно.

В середине 90-х годов были заключены договоры с рядом европейских перевозчиков и построена полоса для приема «Боингов». В 2010 годку была поставлена задача обеспечить прием самолетов из Европы и Азии, в 2011 – разрабатывалась программа субсидирования авиаперевозчиков.

Но до сих пор все попытки заканчивались ничем.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 11.09.18

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