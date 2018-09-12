В российских аэропортах могут легализовать курение

В аэропортах могут снова легализовать курение и выделить для курильщиков специальные места.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно антитабачному закону, который действует в России почти шесть лет, зоны ожидания посадки в самолет, не входят в перечень помещений, где может допускаться курение. Поэтому пассажирам приходится либо курить на улице до регистрации, либо прятаться в туалете, что доставляет неудобство как самим курильщикам, так и остальным пассажирам.

В ноябре 2017 года в Госдуму был внесен законопроект о возращении в «чистые зоны» аэропортов специальных помещений для курения. Прошел почти год, и дело сдвинулось с мертвой точки: идею вернуть курилки в «чистые зоны» поддержал Минтранс. С необходимостью организовать места для курения согласны в аэропортах.

«Аэропорты – это уникальные объекты транспортной инфраструктуры, в которых пассажиры, прошедшие регистрацию и паспортный контроль, лишены возможности выйти за пределы терминала. Зачастую трансферным пассажирам приходится проводить в закрытых зонах аэропортов до 8 часов и более, – цитирует «Вестнику АТОР» представителей аэропортов. – Не имеющие возможности выйти на улицу пассажиры курят в непредназначенных для этого местах: в туалетах и даже в пеленальных комнатах. При этом у сотрудников аэропорта нет полномочий задерживать и штрафовать курильщиков».

В Минтрансе отмечают, что отсутствие курительных комнат ставит российские аэропорты в невыгодное конкурентное положение, так как в большинстве зарубежных аэропортах такие комнаты есть.

Московские аэропорты уже заявили о готовности вернуть курилки: у них сохранились и ранее отведенные для этого помещения и специальное вентиляционное оборудование. В регионах ждут официальной отмашки правительства.

Отметим, что законопроект о легализации курения в аэропортах был поставлен в программу работы Госдумы на весну 2018 года, но потом его сняли с рассмотрения.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.09.18

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