Хочешь курить – плати: в курилки в аэропортах хотят пускать только за деньги

Госдума приняла в первом чтении закон о возвращении в аэропорты комнат, где разрешено курить табачные изделия. Депутаты предложили внести поправки, которые сделают вход в курилки платными.

Организация курительных помещений в «чистых» зонах воздушных гаваней, а также их уборка и содержание требуют финансовых вложений. Ранее эксперты оценили оборудование одной курительной комнаты в 2 млн рублей. Поэтому, по мнению парламентариев, вход в курилки должен стоить 50-100 рублей, пишут «Известия».

Кроме того, депутаты предложили прописать в отдельном нормативно-правовом акте технические условия содержания мест для курения. В частности, в новом документе должен быть указан предельный уровень табачного дыма около курилок.

Второе чтение законопроекта нижняя палата парламента готовится рассмотреть в осеннюю сессию. Свои предложения о корректировке документа депутаты и ведомства должны внести до 14 августа.

В ноябре 2017 года в Госдуму был внесен законопроект о возращении в «чистые зоны» аэропортов специальных помещений для курения. Спустя почти год, идею вернуть курилки в «чистые зоны» аэропортов поддержал Минтранс. За поправки выступало и руководство аэропортов. В пояснительной записке была ссылка на данные ВЦИОМ, согласно которым запрет на курение в аэропортах не соблюдается – люди курят в туалетах и на территории аэропорта, и уследить за огромным количеством курильщиков-нарушителей нет возможности. От табачного дыма страдают дети и некурящие граждане. Поэтому было предложено исключить аэропорты из списка объектов, где курение запрещено, и разрешить оборудовать на аэровокзалах изолированные помещения, которые не позволят табачному дыму распространяться по территории воздушной гавани.

Министерство здравоохранения России выступило против возвращения мест для курения в аэропорты. В обращении министерства к нижней палате парламента говорится, что зоны для курения способствуют употреблению табачных изделий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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