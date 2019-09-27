Минздрав согласился вернуть курилки в аэропорты, но выдвинул жесткие условия

Минздрав РФ внес на рассмотрение кабмина поправки к законопроекту о возвращении курительных комнат в аэропорты. Ведомство предлагает ограничить число курилок в каждой аэрогавани двумя, следует из текста поправок. При этом размещение курительных комнат предусмотрено исключительно в чистой зоне. Согласно документу, это должны быть изолированные помещения с вентиляционными системами и непрозрачными стенами, чтобы другие пассажиры не могли наблюдать курящих.

Воспользоваться курилкой смогут только пассажиры, которые уже прошли предполетный досмотр либо следуют транзитом, сообщают «Известия», которые ознакомились с поправками. Кроме того, располагаться такие помещения должны на максимальном удалении от пунктов досмотра и путей следования на посадку.

Между тем из текста поправок непонятно, сколько может быть оборудовано таких комнат – две на весь аэропорт или на каждую зону вылета – международную и внутреннюю – отдельно. В Минздраве сообщили, что работа над поправками еще не завершена. Документ должен быть доработан до 1 октября, а затем поправки внесут в Госдуму ко второму чтению законопроекта.

В Роспотребнадзоре выступили против предложения Минздрава, поскольку изначально не поддерживали возвращение курилок в аэропорты. В Минтрансе и Минэкономразвития инициативу согласовали.

Запрет на курение в аэропортах действует с 2013 года. Законопроект о возращении в чистые зоны аэропортов специальных помещений для курения был внесен в Госдуму в ноябре 2017 году. Поправки разработал депутат от ЕР, сын знаменитого актера Сергей Боярский. В пояснительной записке парламентарий сослался на данные ВЦИОМ, согласно которым запрет на курение в аэропортах не соблюдается – например, в «Шереметьево» люди курят в туалетах и на территории аэропорта, и уследить за огромным количеством курильщиков-нарушителей нет возможности. От табачного дыма страдают дети и некурящие граждане. Поэтому депутат предложил исключить аэропорты из списка объектов, где курение запрещено, и разрешить оборудовать на аэровокзалах изолированные помещения, которые не позволят табачному дыму распространяться по территории аэропорта.

Идею поддержал Минтранс и руководство аэропортов. Однако Министерство здравоохранения тогда выступило против возвращения курилок в аэропорты, отмечая, что зоны для курения способствуют употреблению табачных изделий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.19

«Ситуация достаточно редкая»: дело возбуждено после ЧП с «Боингом» в Барнауле. / Силовики возбудили уголовное дело из-за ЧП с теплоходом на Ямале. / Свердловских водителей и пешеходов предупредили об опасных условиях и наледи на дорогах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»