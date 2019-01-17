Минздрав ополчился против идеи возвращения курилок в аэропорты

Министерство здравоохранения России выступило против законопроекта Госдумы о возвращении мест для курения в аэропорты. В обращении министерства к нижней палате парламента говорится, что зоны для курения способствуют употреблению табачных изделий. Как пишут «Известия», в документе также подчеркивается, что россияне впервые за 25 лет стали меньше курить.

Напомним, в конце прошлого года комитет Госдумы поддержал проект о возвращении курилок в аэропорты. Авторы законопроекта считают, что в аэровокзалы следует вернуть места для курения, так как запрет на употребление табачных изделий все равно постоянно нарушается. Ранее, в конце сентября правительство не стало поддерживать законопроект о возвращении помещений для курения на территории российских аэропортов, рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Как писал «Новый День», согласно антитабачному закону, который действует в России шесть лет, зоны ожидания посадки в самолет, не входят в перечень помещений, где может допускаться курение. Поэтому пассажирам приходится либо курить на улице до регистрации, либо прятаться в туалете, что доставляет неудобство как самим курильщикам, так и остальным пассажирам.

В ноябре 2017 года в Госдуму был внесен законопроект о возращении в «чистые зоны» аэропортов специальных помещений для курения. Спустя почти год, идею вернуть курилки в «чистые зоны» аэропортов поддержал Минтранс. За поправки выступало и руководство аэропортов. Отметим, что законопроект о легализации курения в аэропортах был поставлен в программу работы Госдумы на весну 2018 года, но потом его сняли с рассмотрения.

Москва, Иван Гридин

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