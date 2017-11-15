Депутаты хотят вернуть курилки в аэропорты

В Госдуму внесен законопроект о возращении в «чистые зоны» аэропортов специальных помещений для курения. Автор инициативы единорос Сергей Боярский считает, что существующий запрет малоэффективен.

Согласно антитабачному закону, который действует в России почти пять лет, зоны, где зарегистрированные пассажиры ожидают посадки в самолет, не входят в перечень помещений, где по решению собственника может допускаться курение. В результате граждане дымят в туалетах, что вредит другим пассажирам и сотрудникам аэропортов, пишет «Российская газета».

«Исходя из... анализа и сложившейся за четыре года практики, предлагаемая мера по созданию специальных мест для курения в настоящее время представляется более эффективной в отношении защиты некурящих посетителей и работников аэропорта, чем существующий малоэффективный запрет»,– отмечает автор инициативы в пояснительной записке.

Боярский внес соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды, членом которого депутат является.

Напомним, согласно российскому законодательству потребление табака запрещено рядом с образовательными учреждениями, спортивными и медицинскими организациями. Курильщики должны отходить на 15 м от дверей вокзалов, станций метро и аэропортов. Кроме того, запрещено курить в самолетах, поездах, кафе и ресторанах.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.11.17

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