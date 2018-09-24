Правительство РФ решило опечалить путешественников-курильщиков

Правительство не стало поддерживать законопроект о возвращении помещений для курения на территории российских аэропортов, рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

В частности, отвечая на вопрос, есть ли будущее у предложения вернуть курилки в аэропорты, она ответила, что документ был на официальном заключении в правительстве и по результатам обсуждений не нашел поддержки, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», согласно антитабачному закону, который действует в России почти шесть лет, зоны ожидания посадки в самолет, не входят в перечень помещений, где может допускаться курение. Поэтому пассажирам приходится либо курить на улице до регистрации, либо прятаться в туалете, что доставляет неудобство как самим курильщикам, так и остальным пассажирам.

В ноябре 2017 года в Госдуму был внесен законопроект о возращении в «чистые зоны» аэропортов специальных помещений для курения. Спустя почти год, идею вернуть курилки в «чистые зоны» аэропортов поддержал Минтранс. За поправки выступало и руководство аэропортов.

Отметим, что законопроект о легализации курения в аэропортах был поставлен в программу работы Госдумы на весну 2018 года, но потом его сняли с рассмотрения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.18

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